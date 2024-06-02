Trabzonspor'dan Fortounis harekatı!

Trabzonspor, sürpriz bir ismin peşinde... Transferi düşünülen yıldız, Yunan ekibi Olympiakos'un orta sahasında görev yapan Konstantinos Fortounis. 31 yaşında ve 1.83 boyundaki 10 numara, Yunan kulübünün UEFA Konferans Ligi'ni kazanmasında başrol oynayan isimlerden birisi olarak dikkat çekti. Bu periyotta 9 maça çıktı, 2 gol ve 3 asist üretti. Oyun zekası, takım içi liderliği ve skora katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli yıldız bu özellikleriyle Marek Hamsik'i hatırlatıyor. Fortounis uzunca bir süredir Trabzonspor'un yakın takibinde. Yunan orta saha için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayı alındı.

2 KEZ YILIN OYUNCUSU

Olympiakos ile sözleşmesi biten Fortounis'in bonservisi elinde bulunuyor. Trabzonspor'un görevlendirdiği bir yetkilinin, Yunan orta saha ve menajeri ile temasa geçtiğini belirtti. Bu sezon Olympiakos formasıyla 49 maça çıkan Fortounis 11 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Toplam 30 gole doğrudan katkı yapan Fortounis, 10 numara, sol ve sağ kanatta da görev yapıyor. 2014 yılından bu yana Olympiakos'ta forma giyen deneyimli yıldız, kariyerine ülke dışında devam etmek istiyor. Yunan Milli Takımı'nda 56 kez oynadı ve 9 gol kaydetti. 2016 ve 2019'da yılın futbolcusu, 2015-16'da gol kralı olan yıldız, kariyerine 9 kupa sığdırdı.

TAM BİR HÜCUM CANAVARI

Yunanistan'ın en başarılı 10 numaralarından olan Fortounis'in milli takımda Bakasetas'ın gölgesinde kalması dikkat çekici. Sözleşmesi biten ve piyasa değeri 3 milyon euro gözüken 1.83 boyundaki yıldızın skor katkısı çok yüksek ama en büyük handikabının özellikle 2 yıl üst üste çapraz bağ sakatlıkları geçirmiş olması.

TOPLAM 76 MAÇ KAÇIRDI

Fortounis önce 2019-20 sezonunda çapraz bağ yırtılması sorunu yaşadı ve sahalardan 184 gün uzak kalıp, tam 36 maç kaçırdı. Bu futbolcu, bir sezon sonra yani 2020-21'de de yine çapraz bağ yırtığı sorununu bir kez daha yaşadı. Bu kez 218 gün futboldan uzak kaldı ve 40 maç kaçırdı. Olympiakos'la 6 kez lig şampiyonu olan yıldız, 2 kez de Yunan Kupası'nı kaldırdı.