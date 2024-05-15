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Coşkuya ihtiyacımız var

Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu haftaya motive etmeye çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Coşkuya ihtiyacımız var

Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu haftaya motive etmeye çalışıyor. İlk hedeflerinin Başakşehir müsabakası olduğunu vurgulayan başarılı hoca, kazandıklarında üçüncülüğü ceplerine koyacaklarının altını çizerek, "Biz kafamızı dışardaki en ufak bir şeyle karıştırmayacağız. Bizi mutlu eden iyi oyun ve skor. Sabır bizim için bu hafta çok önemli. Bu hafta hepinizin coşkusuna ihtiyacımız var. Sorumluluk alalım ve mücadeleyi sonuna kadar bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

12 PUANLA DEVRALMIŞTI

Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla 7. sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşıdı. Karadeniz ekibi, son 22 haftanın 1'inde dördüncü, 21'inde ise üçüncü sırada yer aldı.

21 HAFTADIR AYNI YERDE

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, sıralamadaki yerini koruyarak ligi tamamlamayı hedefliyor. Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan cetvelinde en çok bu basamakta kaldı. Karadeniz devi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde, Abdullah Avcı yönetimindeki 28 maçlık dönemde 21 haftayı üçüncü sırada kapattı.

GENÇLERİN KRALI POYRAZ EFE

Samsunspor'u 3-2 yenen Trabzonspor U19 Takımı şampiyon oldu, bordo mavililerin forveti Poyraz Efe Yıldırım da gol krallığı sevinci yaşadı. Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki santrfor, rakip fileleri 20 kez havalandırdı ve 5 de asist yaptı. A Takım formasını da giyme şansı bulan 1.88 boyundaki yıldız, Kasımpaşa maçında golünü atarak dikkat çekmişti. Yönetim, Poyraz Efe'nin 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

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