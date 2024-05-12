Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama...

Abdullah Avcı: Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Belki Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama Trabzonspor her zaman bir fazlasını ister. Başakşehir maçına da üçüncü olabilmek için hazırlanacağız." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:47
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdullah Avcı: Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama...

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Anneler Günü'nü kutlayarak, "Bugün ligin son 4 maçı diyelim. Bunlardan bir tanesini oynadık, 3 maç kaldı, biri bizim için kupa finali. Bunların hepsini kazanıp bu şekilde bu sezonu kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftarlardan kendilerini bırakmamalarını isteyen Avcı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki son Ankaragücü maçı ile birlikte cezaları bitmiş olacak. Önümüzdeki sezon bizim onlara çok ihtiyacımız olacak. Hep söylüyorum 12'nci adam. Biz yalnız kaldığımız zaman böyle ortamlarda oyunun konsantrasyonu çok zor oluyor. Ama bugün bir önceki haftalardan biraz daha dersler çıkartarak oyuna iyi başlamak istedik. Bence bir teknik adam olarak insanı mutlu eden durum şudur, bir ligin en fazla duran toptan gol yiyen takımına çalıştığımız daha oyunun başında ilk duran toptan golü bulmak. Arkasından 3'üncü bölgede yapacağımız baskı ile içeri yönlendirmedeki sonuçlandırmada golü bulmak, bu bizim için son derece sevindirici."

Avcı, bazen böyle maçlardaki ortamın konsantrasyon bozukluğuna neden olabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Oyuncuların sahanın içindeki performanslarında böyle durumlarda 2-0'ın da verdiği rahatlıkla beraber oyundan kopmalar inişlerin-çıkışların olduğu bir süreç vardı. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var. Belki Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama Trabzonspor her zaman bir fazlasını ister. Başakşehir maçına da üçüncü olabilmek için hazırlanacağız."

Bordo-mavili takımın 3 golünün asistini yapan Bosnalı oyuncu Edin Visca'ya övgüde bulunan tecrübeli teknik adam, "Bir parantez de Edin'e. 12 senedir harika bir profesyonel, bugün yine 3 asist yaptı. Hatta çıkarken de esprisini yaptım. Daha fazla yapma, diğer maçlara da kalsın diye. Onun için biraz da korumak amaçlı çıkarttık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'a başarı dileyen Avcı, "İstanbulspor benim için şöyle. Hem 4 sene futbol oynadığım, 2 şampiyonluk yaşadığım, takım kaptanlığı yaptığım ve 99 senesi itibarıyla antrenörlük kapısını bana açan bir camiadır, çok elit ve büyük bir camiadır. Bir organizasyonları var sahanın içinde baktığımda 2 senedir. Bir alt ligde daha iyisini de yapacaklarını da düşünüyorum. Saygın bir kulüp tarihi ile beraber, okulu ile beraber. Önümüzdeki sene de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Trezeguet'in tedavisinin sürdüğünü kaydeden Avcı, "Trezeguet, çok harıl harıl çalışıyor. Sağlık ekibi ile tedavi oluyor, fizyoterapist ile çalışıyor. 1-2 gün içinde durumu netlik kazanacak. Başakşehir mi Beşiktaş maçı mı ona bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

G.Saray'ın yediği 2. golde faul var mı? Toroğlu yorumladı
Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi?
DİĞER
Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger'den Arda'ya: "Turkish diamond"
Başkan Erdoğan'ı küstah ifadelerle hedef alan terör devleti İsrail'in bakanı Katz'a çok sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsü
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması
F.Bahçe'de yönetim ve taraftarlar arasında kavga çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor evinde zorlanmadı
Trabzonspor - İstanbulspor | CANLI
💥Süper Loto çekildi! (12 Mayıs)
🐄 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yediği 2. golde faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın yediği 2. golde faul var mı? Toroğlu yorumladı 23:17
Juventus Salernitana'ya diş geçiremedi Juventus Salernitana'ya diş geçiremedi 23:15
Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi? Buruk açıkladı! Davinson neden son anlarda girdi? 22:49
"Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama..." "Avrupa kupalarını yüzde 99 garantiledik ama..." 22:46
Gol öncesi elle oynama var mı? Toroğlu yorumladı Gol öncesi elle oynama var mı? Toroğlu yorumladı 22:39
"Eksik ve yorgun oyuncuların sıkıntısını yaşıyoruz" "Eksik ve yorgun oyuncuların sıkıntısını yaşıyoruz" 22:35
Daha Eski
Muslera: Allah her şeyi biliyor! Muslera: Allah her şeyi biliyor! 22:28
İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması 22:18
Metin Öztürk: F.Bahçe maçında çok iyi atmosfer olacak! Metin Öztürk: F.Bahçe maçında çok iyi atmosfer olacak! 22:09
Burak Yılmaz: Ben Türk hakem istiyorum! Burak Yılmaz: Ben Türk hakem istiyorum! 22:04
Sami Uğurlu'dan beşincilik açıklaması! Sami Uğurlu'dan beşincilik açıklaması! 22:01
"Hedefimizi başardık" "Hedefimizi başardık" 21:53