Haberler Trabzonspor Avcı, Onuachu ile görüştü

Avcı, Onuachu ile görüştü

Onuachu, 12 golle bordomavililerin en skorer ismi durumunda. Gelecek sezon takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Onuachu ile ilgili olarak farklı formüller üzerinde duruluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avcı, Onuachu ile görüştü

Yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı, kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun gelecek yıl takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Avcı, Nijeryalı forvetle bire bir görüşmeler yaparak, olumlu dönüşler alsa da takımı Southampton'ın vereceği karar bu transferde belirleyici olacak. 29 yaşındaki yıldızın, 2026 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

DOĞAN: GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK

Başkan Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu ile ilgili olarak kiralama formülü üzerinde durduklarını belirterek, "Southampton kulübü oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Ciddi bir maliyeti var. Bizim kulüp olarak bu maliyetleri karşılamamız mümkün gözükmüyor. Kiralama formülü üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

18 MAÇIN 15'İNE 11'DE BAŞLADI

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Onuachu 18'inci kez görev aldı. Onuachu bu sürede, 3 golle hat-trick yaparken adeta yıldızlaştı. Bordo-mavililerin 22 puanına direkt katkı sunan Onuachu, forma giydiği 18 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, sadece 2 sarı kart gördü.

TAM 18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Southampton, Belçika'nın Genk takımından 18 milyon euro'ya transfer ettiği Onuachu'yu bonservisiyle vermeyi planlıyor. Ciddi bir maliyeti bulunan Onuachu ile ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak İngiliz kulübü, istediğini elde edemezse Trabzonspor'un yeniden kiralama isteğini değerlendirmeye alacak. Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili kulübün elini güçlendirmiş olacak.

Türk Telekom
G.Saray transferde büyük oynuyor! Zaha'nın yerine Mane
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe'ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...
Gözler Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesinde... Hangi konular gündeme gelecek? Özgür Özel kimlerle görüştü?
Barış Alper'e yeni talip! Takımda istemelerinin sebebi...
Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma sağlandı! İşte Draguş'un sözleşmesi
Fırtına'dan stopere sürpriz aday!
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 MAYIS rakamları
KPSS 2024 başvurusu ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı Ronaldo Al-Nassr'ı finale taşıdı 01:27
Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller 01:20
Borussia Dortmund avantajı kaptı! Borussia Dortmund avantajı kaptı! 00:21
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 00:21
Dursun Özbek'e rakip çıktı Dursun Özbek'e rakip çıktı 00:20
Daha Eski
İlk raund Dortmund'un İlk raund Dortmund'un 00:18
Fener farklı Fener farklı 00:16
Real Madrid Final-Four'a yükseldi Real Madrid Final-Four'a yükseldi 00:09
Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... Jasikevicius'tan Motley açıklaması! 4. maçta... 23:57
Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! Fenerbahçe Beko evinde Monaco'yu devirdi! 23:41
İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... İlkay Gündoğan G.Saray'a doğru! Sözleşme şartları... 23:41