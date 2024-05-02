Avcı, Onuachu ile görüştü

Yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı, kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun gelecek yıl takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Avcı, Nijeryalı forvetle bire bir görüşmeler yaparak, olumlu dönüşler alsa da takımı Southampton'ın vereceği karar bu transferde belirleyici olacak. 29 yaşındaki yıldızın, 2026 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

DOĞAN: GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK

Başkan Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu ile ilgili olarak kiralama formülü üzerinde durduklarını belirterek, "Southampton kulübü oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Ciddi bir maliyeti var. Bizim kulüp olarak bu maliyetleri karşılamamız mümkün gözükmüyor. Kiralama formülü üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

18 MAÇIN 15'İNE 11'DE BAŞLADI

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Onuachu 18'inci kez görev aldı. Onuachu bu sürede, 3 golle hat-trick yaparken adeta yıldızlaştı. Bordo-mavililerin 22 puanına direkt katkı sunan Onuachu, forma giydiği 18 maçın 15'inde ilk 11'de sahaya çıkarken, sadece 2 sarı kart gördü.

TAM 18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Southampton, Belçika'nın Genk takımından 18 milyon euro'ya transfer ettiği Onuachu'yu bonservisiyle vermeyi planlıyor. Ciddi bir maliyeti bulunan Onuachu ile ilgili gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak İngiliz kulübü, istediğini elde edemezse Trabzonspor'un yeniden kiralama isteğini değerlendirmeye alacak. Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili kulübün elini güçlendirmiş olacak.