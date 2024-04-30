Tek rakibi Sörloth

Gaziantep FK'yı 4-2 yenen Trabzonspor'da Paul Onuachu, "hattrick" yaparak gol sayısını 12'ye yükseltirken, takımının tekrar en skorer ismi konumuna geldi. Sezon başladıktan sonra Southampton'dan kiralanan ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Kupası ve sakatlığı nedeniyle 18 lig karşılaşmasında görev alabildi. En son ligde 11 Ocak'taki Samsun maçında gol atan 2.01 boyundaki yıldız, Gaziantep FK karşılaşmasıyla 109 gün sonra suskunluğunu bozdu. Onuachu, Sörloth'tan (Ocak 2020 Kasımpaşa) bu yana Trabzonspor'da bir Süper Lig maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

83 DAKİKADA BİR SKORA ETKİ

Bordo-mavili futbolcu, 10 kez fileleri sarsan Trezeguet'yi geride bırakarak takımına en fazla gol katkısı sağlayan isim konumuna geldi. Trabzonspor, özellikle Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'nda yer almasından dolayı büyük sıkıntı yaşarken, bu dönemdeki 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonun en kötü dönemini geçirdi. 2014-15'ten bu yana bordo mavili formayla 15 üzerinde maça çıkan oyuncular arasında en sık gol katkısında bulunan isim Onuachu oldu. Her 83 dakikada bir skora etki etti. (1320 dakika/ 12 gol, 4 asist). Fırtına, kiralık olan futbolcuyu yeniden kiralamak için harekete geçti.

12 YENİLGİNİN 9'U ONUACHU'SUZ

Fırtına, ligde 34 hafta sonunda 12 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin 9'unda Onuachu kadroda yer almadı. Bordo-mavililer, Onuachu'nun forma giymediği 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyetle 29 puan kaybı yaşadı. Karadeniz devi, Nijeryalı santrforun oynadığı 18 maçta ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 39 puan elde etti.

KALMAK İSTİYORUM

Onuachu, Trabzonspor'da kalmak istediğini açıkladı. Nijeryalı futbolcu, "En iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle gollerle geri dönmek öz güven için önemli bir katkı sağlar. Burada mutluyum tabi ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" dedi. Başkan Ertuğrul Doğan da "O burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Görüşüyoruz" dedi. Trabzonspor, Onuachu'nun yeniden kiralanması için Southampton ile görüşmelere başladı.

22 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 22 puanı hanesine yazdırdı.

18 MİLYON EURO'YA SATIN ALINMIŞTI

Genk takımı ile sezona müthiş bir giriş yapan Onuachu 19 maçta 16 gol attıktan sonra devre arasında 18 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Southampton'a gitti. Ama kariyeri boyunca sergilediği etkileyici formu İngiliz ekibinde gösteremedi. Southampton'ın küme düştüğü sezonun 2. yarısında 11 maçta gol atamadı. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.

GENK'TE PATLAMA YAPTI

2019 yılında 6 milyon Euro'ya Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020-21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol ve 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi.

359

Kariyeri boyunca 359 maça çıkan Onuachu; 176 gol, 38 asistle toplam 214 gollük katkısıyla inanılmaz bir istatistik yakaladı. Nijerya Milli Takımı formasını 23 kez terleten Onuachu, 3 kez gol sevinci yaşadı.