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Evdeki endişe

Süper Lig'de, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon iç sahada, deplasmandan daha az puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Evdeki endişe

Süper Lig'de, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon iç sahada, deplasmandan daha az puan topladı. Evinde oynadığı son iki maçta Fenerbahçe'ye 3-2 ve Sivas'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında iç saha istatistiklerini toparlamayı hedefliyor. Karadeniz devi, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek 19 puan topladı. 13 dış saha maçında ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, topladığı 24 puanla, 5 puan daha fazla kazandı.

PAPARA PARK'TA 9. SIRADA

Fırtına, Bjelica ile 8 maçta 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyetle 12 puan almıştı. Papara Park'taki 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9, dış sahada ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3 puan toplamıştı. Trabzon, içerdeki 16 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 28 puanla 9. sırada yer aldı. Dışarda 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puan topladı ve 3. sırada.

HİÇ YENİLGİSİ YOK

Karadeniz devi, rakibi Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda şu ana kadar hiç yenilmedi. İki takım arasında ligde oynanan 9 maçta bordo-mavililer sahadan 6 kez galip ayrılırken, 3 maçta ise beraberlikle ayrıldı.

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