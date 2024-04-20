Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Paul Onuachu açıklaması! Süre alacak mı?

Abdullah Avcı'dan Paul Onuachu açıklaması! Süre alacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'un konuğu oluyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 18:29
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Abdullah Avcı'dan Paul Onuachu açıklaması! Süre alacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'un konuğu oluyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

İyi bir hafta olsun. Ligde üçüncülük hedefimiz ve Türkiye Kupası için doğru bir yerde duruyoruz. Ligdeki puan ve avantajlı durumu devam ettirmek için kazanmak istiyoruz.

Onuachu için minimumda 30 dakika gözüküyor gibi. Tabii ki ağrıları var ama bunun içinde bu süreçte ihtiyacımız olursa onu da bu şekilde kullanmak istiyoruz.

YABANCI VAR HAKEMİ

Abdullah Avcı: Bol şans, başarılar diliyorum ona. Bu konularla ilgili çok fazla konuşmuyorum. Bir takım kararlar alınıyor, bunların verimliliğini zaman içerisinde göreceğiz. Hocaya başarılar diliyoruz, Allah yardımcısı olsun.

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