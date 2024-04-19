Trezeguet yetişecek

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanınca ikinci yarı öncesi oyundan alınmıştı. Oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği vurgulanmıştı. Bir süredir tedavisi devam eden oyuncunun Kayserispor maçına yetiştirileceği ve teknik ekibin görev vermesi durumunda oynayabileceği belirtildi. Son haftalarda takımın skor yükünün önemli bir bölümünü üstlenen Trezegeut, toplamda yaptığı 11 gol 4 asistlik katkı ile de bordo- mavili ekibin en skorer ismi konumunda.

ONUACHU dönüşe hazır

BU sezon 17 Süper Lig maçında 9 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Paul Onuachu, Kayserispor deplasmanında takıma dönüş yapacak. Takımla çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki forvetin hazır hale geldiği bildirildi. Nijeryalı forvetin gol attığı karşılaşmaların sadece 1'ini kaybeden Fırtına, bu periyotta 19 puanı hanesine yazdırdı. 28 Şubat'taki Başakşehir kupa maçında kolu kırılan 2.01 boyundaki yıldız uzun zamandır forma giyemiyor.