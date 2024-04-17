Trabzonspor'da Iheanacho yarışı!

Önümüzdekı sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için erkenden harekete geçen Trabzonspor'un listesinde birçok futbolcu var. Özellikle forvet bölgesi için nokta atışı bir futbolcu isteyen Trabzonspor, Onuachu'yu yeniden kiralamak istiyor. Ayrıca Dinamo Zagreb'de çok iyi bir sezon geçiren Bruno Petkovic ve Championship takımı Leicester City kulübü ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Kelechi İheanacho için de girişimler başladı. 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun İngiliz ekibi ile sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

YAKIN BİR ZAMANDA KARAR VERECEK

Nijerya'da yayın yapan Soccernet'in haberine göre; Trabzonspor bu transferde yalnız değil. Soccernet; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da İheanacho'yu istediğini öne sürdü. Leicester formasıyla toplam 231 maça çıkan 1.85 boyundaki yıldız, 61 gol, 34 asistlik performansıyla 95 gole direkt katkı sundu. Nijerya Milli Takımı formasını da 47 maçta giydi ve fileleri 13 kez sarstı. 13 milyon euro değeri olan oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığının vurgulandığı haberde, kararın yakın bir zaman içerisinde verileceği de ifade edildi.