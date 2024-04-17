trabzonspor haberleri: Draguş apronda bekliyor

Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'nın bu yıl kiralık olarak Gaziantep FK formasını giyen ve 30 maça çıkıp 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna katmak istediğini daha önce FOTOMAÇ olarak duyurmuştuk. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Belçika ekibi Standard Liege ile bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtmiştik. Draguş ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın menajer Ahmet Bulut'a bu transferi bitirmesi için yetki verdiği iddia edildi. Levent Ümit Erol, Ertuğrul Doğan'ın imzasının yer aldığı belgeyi paylaştı.

ONUACHU GERİ SAYIMDA

Onuachu, formasına kavuşuyor. Ligin ilk yarısında 15 maçta 9 gol kaydeden 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle ikinci devrede 2 maçta 29 dakika görev yapabildi. 28 Şubat'taki Başakşehir kupa sınavında kolu kırılan 2.01'lik santrfor, ligde kalan 6 hafta ve kupada Fırtına'nın gol silahı olmayı hedefliyor. Onuachu, cumartesi günü Kayseri karşısında süre alacak.