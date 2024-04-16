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Trabzonspor'dan Philip Otele hamlesi! Rumen basını transferi duyurdu

Bu sezon üçüncülük yarışı veren Trabzonspor'da transfer için düğmeye basıldı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen bordo mavililer, CFR Cluj forması giyen Philip Otele'yi listesine ekledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 16:06
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Trabzonspor'dan Philip Otele hamlesi! Rumen basını transferi duyurdu

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezon için düğmeye basıldı. Hücum hattında rotasyonlu kadro kurmak isteyen yönetim sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Akşam'da yer alan habere göre; Rumen basını, Cluj forması giyen Philip Otele ile Trabzonspor'un ilgilendiğini duyurdu.

Ara transfer döneminde bordo mavililerin ilgilendiği Nijeryalı kanat oyuncusu bu sezon 39 maçta 13 gol 7 asistlik performans sergiledi.

BELÇİKA VE İNGİLTERE EKİPLERİNİN RADARINDA

Belçika ve İngiltere'den de bazı kulüplerin Otele'i yakından takip ettiği vurgulanırken, bonservis konusunda Cluj'un ne seviyede bir rakam talep ettiği ise haberde belirtilmedi.

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