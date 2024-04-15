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Hedefe odaklanın

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor mağlubiyeti sonrası oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Hedefe odaklanın

Maçı kazanabilecek fırsatları ellerine geçirdiklerini oyuncularına aktaran bordo mavili hoca, "Kendimize gelmemiz gerekiyor. Üçüncülük hedefimiz, Türkiye Kupası'nı kazanma arzumuz hala kuvvetli. Bu nedenle artık daha dikkatli ve arzulu olduğumuzu göstermeliyiz. Gol yediğimizde disiplinimiz bozuluyor ve bunu kabullenmeyeceğim. Hedeflerimize odaklanalım" ifadesini kullandı.

FIRTINA 3. SIRAYI SEVDİ

Sivasspor karşısında aldığı mağlubiyetle şok yaşayan 3. sıradaki Trabzonspor, 4'üncü Beşiktaş ve 5'inci Kasımpaşa'nın puan kaybetmesi ile rahat bir nefes aldı. Haftaya Beşiktaş'ın 5, Kasımpaşa'nın ise 6 puan önünde giren Fırtına, Beşiktaş'ın berabere kalması, Kasımpaşa'nın ise mağlup olmasıyla 52 puanla üçüncülük konumu

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