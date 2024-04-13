Oliver Torres adım adım Trabzonspor'a!

Yeni sezon planlamasına erken başlayan ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile Standard Liege'in G.Antep FK'ya kiraladığı Rumen forvet Draguş'un transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor'da çok yoğun bir hareketlilik var. Özellikle yabancı takviyesinde nokta atışı yapmayı hedefleyen bordo-mavililer, hem Batista Mendy tarzı gelecek vadeden potansiyelli gençler hem de takıma ağabeylik yapacak olan tecrübeli ve kaliteli isimler üzerinde duruyor. Fırtına'da orta saha için gündeme gelen isim ise tam bir tecrübe abidesi: Oliver Torres. Bordomavili yönetim, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı renklerine katmak için geri sayıma geçmiş durumda.

ÜÇ BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan Torres için İsyanya basını müthiş bir iddia ortaya attı. İspanyollar, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75 boyundaki yıldıza Karadeniz devinin 3+1 yıllık sözleşme önerdiğini ve tecrübeli futbolcunun bunu prensipte kabul ettiğini öne sürdü. Bu sezon 31 karşılaşmada görev yapan ve bunlardan 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol futbolcu ile masaya oturan bordo- mavililer, 3+1 yıllık sözleşme teklif etti. İspanyol basını anlaşmanın sağlandığını öne süren bir habere imza attı. Karşılaşmaların çoğunda merkez orta sahada oynayan Torres, 10 numara ve sol kanatta da görev aldı.

19 MİLYON EURO OLMUŞTU

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Villarreal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon euro'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri bir dönem 19 milyon euro olmuştu.

KUPA CANAVARI

Torres'in 6 kupası bulunuyor. 29 yaşındaki yıldızın 2 Avrupa Ligi, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 1 Portekiz Ligi ve 1 de Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu var.