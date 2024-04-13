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Oynayan değil atan kazandı

Ceza alanında 44 kez topla buluşan, 5 isabetli şut çeken ve 14 korner atan Fırtına, kaleci Nikolic’e takıldı. Yiğido, Menig’in golü ile galip geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Oynayan değil atan kazandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a 1-0 yenildi. Maçın çok büyük bölümünü tek kale oynayan Karadeniz devi, bir türlü kale çizgisini geçemedi. Topla oynamada yüzde 71'e 29 üstünlük kuran, 5'i isabetli 21 şut çeken, rakip ceza sahasında 44 kez topla buluşan, 14 korner atan Fırtına, ilk Süper Lig maçına çıkan Nikolic'i aşmayı başaramadı.

BÜLENT UYGUN FARKI

26 yaşındaki Sırp kaleci 5 net kurtarışla bordo-mavili hücumcuları durdurdu. İlk yarıda bir isabetli şut çekebilen Yiğido, 52. dakikada Menig'in golü ile 3 puanı aldı. Sivasspor'un başında Trabzonspor'a rakip olduğu sekizinci Süper Lig maçında beşinci galibiyetini alan teknik direktör Bülent Uygun (1B 2M), puanla ayrıldığı altı karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Uygun, Sivaspor'u şaha kaldırdı.

DEĞİŞİKLİK YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı, son oynanan Konyaspor maçının kadrosunu korudu. İlk 11'de hiçbir değişiklik yapmayan tecrübeli teknik adam, 21 kişilik kadrodan ise Benkovic'i çıkardı. Yerine Enis'i aldı.

FORVET PEPE

Forvetler Umut Bozok ve Enis Destan'ın yedek kulübesinde başladığı maça Nicolas Pepe ilk 11'de başladı. Abdullah Avcı, kanat oyuncusu Pepe'yi bu sezon üçüncü kez en uç noktada görevlendirdi.

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