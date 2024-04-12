Trabzonspor'dan Gagliardini yoklaması

Bordo-mavililer, bonservisi İtalya Serie A Ligi ekibi Monza'da olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki orta saha Roberto Gagliardini için nabız yoklayacak. 2017'den bu yana formasını giydiği İnter ile sözleşmesi sezon başında sona eren ve Monza'nın yolunu tutan Gagliardini, Monza'da 29 karşılaşmada forma giyip 1 gol atıp 2 de asist üretti. Gagliardini, hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda ve ayrıca stoperde de oynuyor. Fizik gücü, hava hakimiyeti ve başarılı pas yüzdesiyle ön plana çıkan İtalyan futbolcu, Abdullah Avcı'nın onay verdiği isimlerden bir tanesi.