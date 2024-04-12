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Trabzonspor'da Trezeguet patlaması!

Geçtiğimiz sezon Aston Villa takımından 4 milyon euro'ya alınan Mahmoud Trezeguet, inişli çıkışlı bir grafik çizmiş ve rakip fileleri 10 kez sarsmıştı. Ancak bu sezon adeta patlama yapan 28 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 28 karşılaşmada kaydettiği 10 gole bu yıl 21 maçta ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Trezeguet patlaması!

Geçtiğimiz sezon Aston Villa takımından 4 milyon euro'ya alınan Mahmoud Trezeguet, inişli çıkışlı bir grafik çizmiş ve rakip fileleri 10 kez sarsmıştı. Ancak bu sezon adeta patlama yapan 28 yaşındaki sol kanat, geçen sezon 28 karşılaşmada kaydettiği 10 gole bu yıl 21 maçta ulaştı. Afrika Uluslar Kupası dönüşü 8. maçında 6. golünü atan Mısırlı yıldız, takımın en skorer ismi. Bugün de ondan çok şey bekleniyor. Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, bu formayla adeta şaha kalktı.

22 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 52 puanı bulunan Fırtına, Trezeguet'nin skor ürettiği maçlarda 22 puanı hanesine yazdırdı. 29 yaşındaki yıldız, ligde iki sezonda gol sayısında çift hanelere ulaştı. 49 karşılaşmada görev yaparak 21 gol kaydetti.

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