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Trabzonspor'a Draguş müjdesi! Menajeri açıkladı

Trabzonspor 24 yaşındaki Rumen forveti renklerine bağlamak üzere. Denis Draguş’un menajeri Manea, Rumen basınına yaptığı açıklamada, “Trabzonspor ile çok büyük ölçüde anlaştık. Standard Liege’in cevabını bekliyoruz” diyerek müjde verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'a Draguş müjdesi! Menajeri açıkladı

Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Forvet takviyesi için Leicester City'den 27 yaşındaki Nijeryalı İheanacho, Gaziantep FK'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Draguş ve Hırvat Bruno Petkovic listedeydi ve dün ilk bomba patladı. Fırtına, bu yıl kiralık olarak Gaziantep FK formasını giyen ve 29 maça çıkıp 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna katmak üzere. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı değerlendirmede Trabzonspor kulübü ile anlaşma aşamasında olduklarını açıkladı.

1 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Manea, yaptığı açıklamada, "Draguş'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Müzakereler oldukça ilerledi. Biz de Standard Liege'den gelecek kararı bekliyoruz ama yüksek ihtimalle transfere çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Büyük ölçüde anlaşma var" dedi. Manea, konuşmasının devamında, "Bu transferde başarılı olmak hem Denis hem de Trabzon için sansasyonel olur. Bunun Denis için büyük bir adım olacağını söylüyorum ve umarım bunu sürdürür, Gaziantep'teki kadar gol atar" ifadelerini kullandı. Romanya Milli Takım formasını da giyen 1.85 boyundaki yıldızın Liege ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor ve piyasa değeri 3 milyon euro.

Gaziantep FK ile bu sezon 29 maça çıkan Draguş, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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