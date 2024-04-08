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TFF seçim tarihini resmen duyurdu!

TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 21:28
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TFF seçim tarihini resmen duyurdu!

TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını resmen açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA;

Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.

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