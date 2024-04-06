Draguş harekatı

Trabzonspor yönetimi, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Birçok oyuncuyla aynı anda görüşen Karadeniz devi sürpriz bir isme yönelmiş durumda. Fırtına, bu yıl kiralık olarak Gaziantep FK formasını giyen ve 29 maça çıkıp 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Rumen forvet Denis Draguş'u kadrosuna katmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Belçika ekibi Standard Liege ile bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor yetkilileri ilk etapta olumsuz yanıt aldı.

ONUACHU İÇİN TEKLİF

Belçika basınının iddiasına göre; Trabzonspor'un ilk tekliften istediğini alamamasına rağmen Draguş için Standard Liege ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Romanya Milli Takım formasını da giyen 1.85 boyundaki yıldızın Liege ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor ve güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'un forvet bölgesinde forma giyen Onuachu'yu da kiralamak için önümüzdeki günlerde Southampton kulübü yetkilileri ile bir görüşme yapmayı planladığı ve buradan çıkacak sonuca göre diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Yunus Emre SEL

168

Romanya Milli Takım formasını 9 kez giyen Draguş, fileleri 2 kez sarstı. Kariyerinde çıktığı 168 maçta 40 gol attı ve 9 asist yaptı.