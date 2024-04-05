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Trezeguet coştu bir kere

Afrika Kupası dönüşü 8. maçında 6. golünü atan Mısırlı yıldız, takımın en skoreri oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Trezeguet coştu bir kere

Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'da 30 metreden olağanüstü bir gol atan Trezeguet, skorer kimliğiyle takımını taşımaya devam ediyor. Mısırlı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımın 11 gol ile en fazla gol kaydeden futbolcusu olurken bu sezon da Konyaspor maçında attığı gol ile ligde 10. golüne ulaştı. Trezeguet, böylelikle 9 golü bulunan Paul Onuachu'yu geride bırakarak bu sezon da en golcü isim olmayı başardı.

MISIR'DAN BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un kötü gidişinin durdurulmasında başrol oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da turun geçilmesine katkı sağladı. Milli Takım'da olduğu dönemde 6 maçı kaçıran yıldız oyuncu, dönüşünün ardından ligde forma giydiği 8 maçta 6 gol attı. Sadece Beşiktaş ve Alanyaspor'u boş geçen 29 yaşındaki sol kanat, Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ağlarını birer kez havalandırarak şov yaptı.

49 MAÇTA 21 GOL

29 yaşındaki yıldız, ligde iki sezonda gol sayısında çift hanelere ulaştı. 49 karşılaşmada görev yaparak 21 gol kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Trezeguet, Fırtına'da iki ve daha fazla sezonda 10+ gol atan 4. yabancı oldu.

TREZEGUET (2022/23 & 2023/24) / 24 GOL

NWAKAEME (2018/19 & 2019/20) / 25 GOL

VUGRINEC (1997/98 & 1998/99) / 28 GOL

ŞOTA (1993/94, 1994/95, 1995/961996/97) / 85 GOL

10'LA ŞAHLANDI

Abdülkadir Ömür'ün ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, bu formayla adeta şaha kalktı.

22 PUAN KAZANDIRDI

Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 52 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Trezeguet'in skor ürettiği maçlarda 22 puanı hanesine yazdırdı.

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