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Müthiş karşılama

Trabzon kafilesi Konya zaferi sonrası şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar “Arkanızdayız, dik durmaya devam” tezahüratı yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Müthiş karşılama

Taraftarlar Fenerbahçe maçının ardından takıma olan desteğini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer Konyaspor deplasmanından 3-1'lik net bir galibiyetle dönen takımı gece 01.30'da Trabzon Havalimanı'nda karşıladı. Taraftarlar, "Arkanızdayız, dik durmaya devam" gibi tezahüratlarda bulundular. Ayrıca olaylı maç nedeniyle verilen 6 maçlık saha kapatma cezasına da tepki gösteren bordo-mavililer, yönetim kuruluna tribünlerin taraftara açılması çağrısı yaptı.

EGEMEN'E BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe maçı sonrası bir maç ceza alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a da sahip çıkılıp, onun için bir poster asıldı. Trabzonsporlu futbolculardan Umut Bozok da taraftarların kendileri için yaptığı karşılamayla ilgili olarak, "Bu olaylardan sonra taraftarların buraya gelmesi çok iyi oldu. İnşallah en yakın zamanda stadyumda onlarla buluşacağız" ifadelerini kullandı. İlk kez bu tarz bir karşılama gören oyuncuların heyecanlı oluşu ve bu görkemli anları görüntülemeye çalışması da dikkatleri çekti.

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