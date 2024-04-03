Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçı 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla takipçisi Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya'da kazanarak hem bu iddiasını sürdürmek hem de en son sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyetini unutmak istiyor. 33 puanla 16'ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SAVUNMA ALARMI

Karadeniz devi, bu sezon savunma performansıyla hayal kırıklığı yaşadı. 30 maçın 21'inde kalesini kapayamayan Karadeniz devi, ilk gol yediği maçlardan sadece birini kazanabildi. Dış sahada geri düştüğü 6 maçta galibiyet alamadı. İç sahada ise 1-0 öne geçtiği maçlarda en fazla mağlubiyeti alan takımlardan biri oldu.

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Guilherme, Habede, Ahmet, Soner, Cicaldau, Ndao, N'Zonzi, Cikalleshi, Moreno

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, U. Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe