Trabzonspor'da Onuachu sevinci!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı öğrenildi.