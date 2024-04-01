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Trabzonspor'da Onuachu sevinci!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanda Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden bordo-mavililerde Paul Onuachu sevinci yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunan golcü futbolcu antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 20:58
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Trabzonspor'da Onuachu sevinci!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

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