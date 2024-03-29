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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Budu Zivzivadze hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başlarken flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Fırtına'nın son olarak Gürcü forvet Budu Zivzivadze'yi yakından takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Budu Zivzivadze hamlesi!

Kiralık olan Onuachu'nun Trabzonspor'da kalması kolay gözükmüyor. Çünkü Southampton'ın, bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi var. Fırtına'da golcü arayışları çoktan başladı. Portekiz ekiplerinden Chaves'te forma giyen Hector Hernandez bunlardan biri. Forvet listesi geniş olan Trabzonspor, Gürcü Budu Zivzivadze'yi takibe aldı. Gürcistan'ın Yunanistan ile oynadığı maça scout ekibi gönderen Karadeniz devi, 30 yaşındaki santrfor için harekete geçme kararı verdi. Almanya 2. Ligi'nde Karlsruhe forması giyen 1.89 boyundaki forvetin kulübü ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.

Karlsruhe ile 35 maça çıkan ve 11 gol atıp 2 de asist yapan Zivzivadze, Gürcistan Milli Takım formasını 24 kez giydi, fileleri 7 kez sarstı.

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