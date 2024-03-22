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Avukatlardan sessiz tepki!

Trabzon Barosu’na üye bir grup avukat, Adalet Sarayı önünde toplanarak beş taraftarın tutuklanmasını protesto etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Avukatlardan sessiz tepki!

Olaylı maça ilişkin tutuklamalarla ilgili Trabzon Barosu tepkisini gösterdi. Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler. Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar ardından alkışlar eşliğinde ayrıldılar.

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