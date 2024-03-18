Abdullah Avcı'dan radikal tercih

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ilk 11'i dikkat çekti. 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla çıkan Avcı, Muhammet Tapa, Bardhi ve Umut Güneş'i kulübede tuttu. Muhammet, Fernandez ve Enis'i sahaya süren tecrübeli hoca, hücum hattında Pepe- Enis ikilisini çift forvet olarak oynattı.

JOKER BATISTA MENDY

Bordo-mavili takımın Fransız futbolcusu Batista Mendy ligde oynanan son üç maçta teknik direktör Abdullah Avcı tarafından stoperde görevlendirilmişti. Mendy üç maçlık aradan sonra Fenerbahçe maçında orta sahaya çekildi. Avcı'nın joker olarak kullandığı Mendy, Fernandez'in oyundan alınmasıyla tekrardan stopere geçti.