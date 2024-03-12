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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’nın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi eli boş gönderecek

Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevrildi. Fırtına, ilk yarıda devirdiği rakibini yine yenmek istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu maç için planını hazırladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 06:50
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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı’nın derbi planı hazır! Fenerbahçe'yi eli boş gönderecek

Trabzonspor'da gözler artık pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Şampiyonluk mücadelesi veren sarılacivertlileri bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-2 yenen bordo-mavililer, ezeli rakibini Papara Park'tan da eli boş göndermek istiyor. 5-1 kazanılan Karagümrük maçı sonrası, "Rakibe göre kadroda değişiklikler olacak" diyen teknik direktör Abdullah Avcı bu doğrultuda hazırlıklarını yapıyor. Karagümrük maçında Fernandez'i 79. dakikada oyuna dahil ederek oyuncunun son durumunu görmek isteyen bordo mavili hoca, Mendy'yi orta sahaya çekmişti. Avcı'nın derbide Fernandez'i stopere yerleştirmesi, Mendy'yi asıl mevkisi olan orta sahaya alması ve presle rakibini bunaltması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARŞISINDA SAHADA

Kaptan Uğurcan Çakır sakatlığı nedeniyle Karagümrük karşılaşmasında forma giyememişti. Ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve soyunda odasında motivasyon konuşmaları yapan 27 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe derbisinde oynamayı çok istiyor. Önceki gün takımdan ayrı koşulara başlayan 1.91 boyundaki yıldızın, Fenerbahçe maçında sahada olmak için bireysel çalışmalarına da hız vereceği belirtildi. Sağlık ekibinin de oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapacağı son incelemelerin ardından kararını netleştireceği öğrenildi.

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