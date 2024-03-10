Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)
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Trabzonspor geriye düştükten sonra Karagümrük karşısında öyle bir baskı kurdu ki... Rakip takım oyuncuları nefes bile almakta zorlandı. Bordo-mavililer, maç boyunca sayısız gol pozisyonuna girerken, Sirigu, kalesinde devleşmese tarihi fark gelirdi.
Dün en uçta oynayan Pepe, ilk yarıda 4 net pozisyondan yararlanamadı. Ama harika bir futbol ortaya koydu. İkinci yarıda tabelayı değiştirdi. Son haftalarda çıkış yakalayan Bardhi dün de golünü atarak Trabzonspor'a katkısını sürdürdü. Bardhi'nin şutunda top Biraschi'ye çarparak ağlara gitti.
Bu sezonun en iyi hücum performansını gösteren Trabzonspor, ilk yarıda ceza sahasına tam 10 isabetli orta yapmaya başardı. Bordo-mavili takımın orta sahası savaşçı görüntüsü ile dikkat çekti. Bir ara tam 10 oyuncu ile (Taha Tepe hariç) hücum yaptı Trabzonspor.
Bu sezonki vasat futbol nedeniyle takımına küsen ve Papara Park'a gelmeyen bordo mavili taraftarlar, ekran başında maçı izlerken, pişman olmuşlardır. Çünkü böyle bir Trabzonspor, tribünden izlenir. Tam da taraftarın özlediği bir Trabzonspor'u izledik dün. Her hattı ile mükemmel oynadılar. Trabzonspor, ilk yarıdaki tahrip gücü yüksek futbolunu, ikinci yarıda yağmur gibi gollerle süsledi.
Trabzonspor'u öne geçiren golde Vişça'nın payı çok büyüktü. Vişça'nın ortasında günün en şanssız ismi Biraschi topu kendi kalesine atmasaydı, topu zaten arkada bekleyen Trezeguet ağlara yuvarlayacaktı. Fırtına'nın üçüncü golünde ise Pepe, müthiş işler yaparak ceza sahasına girdi ve topu Terezeguet'nin önüne yuvarladı. Trezeguet'ye de sadece fileleri havalandırmak kaldı.
Pepe müthiş futbolunu dün golle süsledi. Böylesine marka bir isimden de güzel futbol beklenirdi. Suskun golcü Umut Bozok da attığı golle skoru belirledi. Pepe döndü, Umut döndü, Trabzonspor döndü. Sıra bordo-mavili taraftarların stadı doldurmasına geldi.
REHA KAPSAL - REFERANS
Trabzonspor Karagümrük maçı Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi öncesinde takımların birbirini tanıması için neredeyse küçük bir prova niteliğindeydi. İlk 15 dakikada maça iyi başlayan Karagümrük golü bulup öne geçti. Trabzonspor kalan 30 dakikalık bölümde belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı.
Beceri eksikliğinden skor tabelaya yansımadı. Sıcağa kar dayanmayacağı gibi ikinci yarıda hücum bitirme kalitesini daha yukarı çekince hak ettiği farklı skoru aldı. Trabzonspor orta sahaya kadar pas dizileri oluşturacaksa Mendy'nin teknik becerisiyle pasörlüğünü kullanabilir.
Pepe bu sezon en iyi oyununu oynadı. Tek forvet olarak takımın tüm bağlantısında vardı. Trabzonspor bu sezon bir yarıda en fazla isabetli orta yapan takım oldu. Pepe'nin hareketliliği, stoperlerin yanında durmayışı markajını da zor hale getirdi.
Enis'in girmesinden sonra gol bulduğu gibi bu formasyonda oynayabileceğini de gösterdi. Meunier-Vişça kanadı yine etkiliydi, orada sağlam bir oyun ezberi oluştu. Bordo-mavililer bu sezon kalan maçlarda bu keyif veren hücum futbolunu referans almalı. Bu sayede bu yıl istenen hedeflere ulaşılacağı gibi önümüzdeki senenin başarılı bir şekilde oyun temeli de atılmış olur.
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