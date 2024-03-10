Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu sezonki vasat futbol nedeniyle takımına küsen ve Papara Park'a gelmeyen bordo mavili taraftarlar, ekran başında maçı izlerken, pişman olmuşlardır. Çünkü böyle bir Trabzonspor, tribünden izlenir. Tam da taraftarın özlediği bir Trabzonspor'u izledik dün. Her hattı ile mükemmel oynadılar. Trabzonspor, ilk yarıdaki tahrip gücü yüksek futbolunu, ikinci yarıda yağmur gibi gollerle süsledi.

Trabzonspor'u öne geçiren golde Vişça'nın payı çok büyüktü. Vişça'nın ortasında günün en şanssız ismi Biraschi topu kendi kalesine atmasaydı, topu zaten arkada bekleyen Trezeguet ağlara yuvarlayacaktı. Fırtına'nın üçüncü golünde ise Pepe, müthiş işler yaparak ceza sahasına girdi ve topu Terezeguet'nin önüne yuvarladı. Trezeguet'ye de sadece fileleri havalandırmak kaldı.