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Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 07:47
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Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - İŞTE TRABZON BU!

Trabzonspor, Karagümrük karşısında bu sezonun en etkili futbolunu ortaya koydu. Bordo-mavililerin coşkulu oyunu, birbirinden güzel golleri ve hücum performansı nefesleri kesti.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Pepe, Visca, Mendy takımı birer orkestra şefi gibi yönettiler. Kaleci Muhammet Taha Tepe bir gol yedi, bir de Emre Mor'un şutunu çıkardı. Kendisine fazla iş düşmedi. O derece tek kale oynadı Trabzonspor!

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Fırtına'nın maçın başında Trezeguet ile bir şutu direkte patladı. Bu dakikalarda herkes Trabzonspor'dan gol beklerken, Markao'nun golüyle geriye düştü bordo-mavililer. Trabzonspor'un kornerden yediği bu golü Abdullah Avcı, öğrencilerine defalarca izletmeli bence. Çünkü ceza sahasında tam 5 oyuncu, hiçbir Karagümrüklü oyuncuyu tutmuyor, hatta rahatsız bile etmiyor.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Trabzonspor geriye düştükten sonra Karagümrük karşısında öyle bir baskı kurdu ki... Rakip takım oyuncuları nefes bile almakta zorlandı. Bordo-mavililer, maç boyunca sayısız gol pozisyonuna girerken, Sirigu, kalesinde devleşmese tarihi fark gelirdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Dün en uçta oynayan Pepe, ilk yarıda 4 net pozisyondan yararlanamadı. Ama harika bir futbol ortaya koydu. İkinci yarıda tabelayı değiştirdi. Son haftalarda çıkış yakalayan Bardhi dün de golünü atarak Trabzonspor'a katkısını sürdürdü. Bardhi'nin şutunda top Biraschi'ye çarparak ağlara gitti.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu sezonun en iyi hücum performansını gösteren Trabzonspor, ilk yarıda ceza sahasına tam 10 isabetli orta yapmaya başardı. Bordo-mavili takımın orta sahası savaşçı görüntüsü ile dikkat çekti. Bir ara tam 10 oyuncu ile (Taha Tepe hariç) hücum yaptı Trabzonspor.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Bu sezonki vasat futbol nedeniyle takımına küsen ve Papara Park'a gelmeyen bordo mavili taraftarlar, ekran başında maçı izlerken, pişman olmuşlardır. Çünkü böyle bir Trabzonspor, tribünden izlenir. Tam da taraftarın özlediği bir Trabzonspor'u izledik dün. Her hattı ile mükemmel oynadılar. Trabzonspor, ilk yarıdaki tahrip gücü yüksek futbolunu, ikinci yarıda yağmur gibi gollerle süsledi.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Trabzonspor'u öne geçiren golde Vişça'nın payı çok büyüktü. Vişça'nın ortasında günün en şanssız ismi Biraschi topu kendi kalesine atmasaydı, topu zaten arkada bekleyen Trezeguet ağlara yuvarlayacaktı. Fırtına'nın üçüncü golünde ise Pepe, müthiş işler yaparak ceza sahasına girdi ve topu Terezeguet'nin önüne yuvarladı. Trezeguet'ye de sadece fileleri havalandırmak kaldı.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Pepe müthiş futbolunu dün golle süsledi. Böylesine marka bir isimden de güzel futbol beklenirdi. Suskun golcü Umut Bozok da attığı golle skoru belirledi. Pepe döndü, Umut döndü, Trabzonspor döndü. Sıra bordo-mavili taraftarların stadı doldurmasına geldi.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - REFERANS

Trabzonspor Karagümrük maçı Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi öncesinde takımların birbirini tanıması için neredeyse küçük bir prova niteliğindeydi. İlk 15 dakikada maça iyi başlayan Karagümrük golü bulup öne geçti. Trabzonspor kalan 30 dakikalık bölümde belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Beceri eksikliğinden skor tabelaya yansımadı. Sıcağa kar dayanmayacağı gibi ikinci yarıda hücum bitirme kalitesini daha yukarı çekince hak ettiği farklı skoru aldı. Trabzonspor orta sahaya kadar pas dizileri oluşturacaksa Mendy'nin teknik becerisiyle pasörlüğünü kullanabilir.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Pepe bu sezon en iyi oyununu oynadı. Tek forvet olarak takımın tüm bağlantısında vardı. Trabzonspor bu sezon bir yarıda en fazla isabetli orta yapan takım oldu. Pepe'nin hareketliliği, stoperlerin yanında durmayışı markajını da zor hale getirdi.

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Enis'in girmesinden sonra gol bulduğu gibi bu formasyonda oynayabileceğini de gösterdi. Meunier-Vişça kanadı yine etkiliydi, orada sağlam bir oyun ezberi oluştu. Bordo-mavililer bu sezon kalan maçlarda bu keyif veren hücum futbolunu referans almalı. Bu sayede bu yıl istenen hedeflere ulaşılacağı gibi önümüzdeki senenin başarılı bir şekilde oyun temeli de atılmış olur.

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