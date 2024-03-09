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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı yorumu! Onuachu...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı yorumu! Onuachu...

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 5-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Rakiple ilgili konu başlıkları vardı. En sıkışık oynayan takım, deneyimli, tecrübeli bir takımdı. İlk yarının ortalarında çok net pozisyonlar bulduk. Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu."

"TAHA TEPE KRİTİK BİR KURTARIŞ YAPTI"

"Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi."

"İKİ ÖNEMLİ HEDEFİMİZ VAR"

"Mutluyuz. İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"ONUACHU FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!"

"Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın için birkaç gün içinde açıklama yapılır."

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