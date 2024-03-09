Fırtına moral peşinde! İşte Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

2 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Karagümrük maçı öncesi Enis Destan ve Baniya, sarı kart sınırında yer alıyor. İki oyuncu bugün forma giyip kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

4 FUTBOLCU YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic, Onuachu ve Uğurcan bugünkü karşılaşmada yer alamayacak. Orsic henüz fiziksel olarak hazır durumda değil.

MENDY YERİNE DÖNEBİLİR

Ligde Adana Demir ve Alanya kupada ise Başakşehir maçı olmak üzere son 3 karşılaşmada stoperde başlayan Batista Mendy, gerçek pozisyonuna dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük mücadelesinde Fransız yıldızı orta sahada görevlendirebilir. Mendy'nin yanında ise Berat ile Umut Güneş ikilisinden biri tercih edilecek.

FERNANDEZ GÖREVE HAZIR

Fırtına'da bugünkü Fatih Karagümrük maçında stoperde Denswil'in partneri Joaquin Fernandez olabilir. Sakatlık sürecini atlatan ve idmanlara başlayan İspanyol savunma oyuncusu 11'de başlamaya hazır.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan.

F. Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Nazım, Salih, Can, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Levent, Kourbelis, Markao.

SKANDAL YAŞANMIŞTI

Ligin ilk yarısındaki Karagümrük maçı 0-0 bitmiş, büyük bir hakem skandalı yaşanmıştı. 83. dakika gelişen Trabzonspor atağında Pepe'nin ceza alanına gönderdiği topa Onuachu yükselerek kafayı vurdu. Ali Şanşalan, 2.01 boyundaki forvetin kaleci Emre Bilgin'e faul yaptığını belirterek golü iptal etmişti. Ancak Onuachu'nun topa kaleciden önce vurduğu net ortadaydı.

6-1'LİK ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük tarihlerinde 10. defa karşı karşıya gelecekler. Önceki 9 randevunun 6'sını bordo-mavililer kazandı. 1'ini Karagümrük aldı. 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.

3 MAÇTA 2 PUAN ALDI

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan Karagümrük, 16. sırada yer alıyor. Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen İstanbul ekibi, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

114 MAÇTA 218 PUAN

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de iki dönemde 62 galibiyet aldı. Bordo- mavililer, Avcı ile çıktığı 114 lig maçında 62 galibiyet, 32 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, başarılı hoca ile 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı.

BİLETLER TÜKENMEDİ

Bordo-mavili takımın iç sahada son oynadığı Başakşehir kupa maçında biletlerin tamamına yakını tükenmiş ve tribünde az sayıda boşluk dikkat çekmişti. Ancak Karagümrük sınavı öncesi bilet satışlarında henüz istenen satış rakamlarına ulaşılamadı. Kulüpten taraftarlara çağrılar yapılıyor.