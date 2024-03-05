Alanyaspor Trabzonspor'u devirdi

Süper Lig'de 11. haftada geldiği Alanyaspor'u yenilmez bir kimliğe büründüren Fatih Tekke, efsanesi olduğu Trabzonspor karşısında kritik bir zafer yaşadı. Turuncu-yeşilliler, 3-1'lik galibiyetle 33 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Tekke'nin öğrencileri, son 15 haftada sadece iki kez mağlup oldu. 4 galibiyet ve 9 beraberlikle 13. sıraya kadar tırmandı.

OĞUZ COŞTU

Tekke ile çıkış yakalayan güney ekibinde performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın, Trabzonspor mücadelesine de damgasını vurdu. Önce 8. dakikada takipçiliğini konuşturan 23 yaşındaki kanat, ardından 38'de aradaki farkı ikiye çıkarttı. Bu sezon ligde 6. kez ağları sarsan Oğuz, 2021-2022 sezonunda ulaştığı kariyerinin en yüksek gol sayısını tekrarladı. Genç oyuncunun 5 de asisti bulunuyor.

DOĞRU OYUNLA KAZANDIK

FATİH TEKKE: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİSİNE KARŞI ÇOK DOĞRU İŞLER YAPARAK 3 PUANI ALDIK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Trabzonspor'un çok iyi bir hocaya sahip olduğunu vurgulayan Tekke, "Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı çok doğru işler yaparak 3 puanı aldık. 33 puanımız var. En az 10 puan daha toplamamız gerekiyor. Biz her maç doğru oynamaya devam edeceğiz" dedi.