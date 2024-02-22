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Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer stratejisini belirledi! Kriter...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da ara dönemde gelen Meunier, transferde kriter oldu. Hedef şampiyonluk ve Belçikalı sağ bek gibi ‘40 yıllık Trabzonsporlu’ tarzı futbolcular alınacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer stratejisini belirledi! Kriter...

Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde sezonun geri kalanında Ziraat Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarına katılım hedeflenirken, gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturulacak. Karadeniz devinin ara dönemde aldığı tek oyuncu olan Meunier, artık iyi bir örnek. Yaz döneminde direkt oynayacak isimler alınacak. İşte Trabzonspor kulübünün transfer stratejisine dair detaylar:

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Trabzonspor, geniş çaplı transfer çalışmalarını yaz döneminde yapacak. Kalabalık bir oyuncu grubu yerine ihtiyaç odaklı transferlerle kadro kalitesini artırmayı hedefliyor. Avcı'nın, gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak için titizlikle çalıştığı belirtiliyor. Gelen oyuncu hemen formayı giyip katkı sağlayacak.

İSKELET OLUŞTURULACAK

Karadeniz devi, transfer döneminde kadrosunu iyice güçlendirmeyi planlıyor. Savunma, orta saha ve forvet bölgelerine yapılacak takviyelerle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği kadroyu oluşturmayı amaçlıyor. Bu hamlelerle birlikte hem kısa vadeli hedeflere ulaşma hem de uzun vadeli bir şampiyonluk planı yapılıyor.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM KAPIDA

Teknik direktör, Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda bordo mavili yönetim, transfer sürecini planlıyor. Yönetim, mevcut kadrodaki oyuncuların gelecek tekliflere öncelik verilmesi ve değerlendirilmesi planları çerçevesinde, yeni transferlerle kadro dengesini sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle yaz döneminde büyük değişim olacak.

TAKAS YÖNTEMİ KULLANILACAK

Yönetim yurt içinde yapacağı transferleri takas yöntemiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Yerli ve yabancı oyuncularla ilgili takas veya kiralama yöntemini kullanarak transfer çalışmalarını sürdürecek. Bu strateji, maliyet etkinliği ve kadro dengelemesi açısından oldukça önem taşıyor.

27 GOL ATARKEN, 22 TANE YEDi

Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra tırmanışa geçti. Trabzonspor, başarılı hoca ile 18 maçta 1.72 puan ortalaması yakaladı. Bu dönemde rakip ağları 27 kez sarsan Karadeniz devi, kalesinde ise 22 gol görerek averajını da düzeltti. Özellikle son iki maçta savunma başarılı işlere imza attı.

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