Haberler Trabzonspor 2 maç yeterli oldu

2 maç yeterli oldu

Meunier'in Trabzonspor macerası müthiş başladı. Fırtına'nın yeni transferi, ikinci yarısında oyuna dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında Eren Elmalı'ya çok kritik bir asist yapmıştı. Belçikalı yıldız, Hatayspor mücadelesine 11'de başlayıp, bu kez Trezeguet'nin golünde pası verdi. Meunier, 2 maçlık performansıyla asist anlamında kendisinden önceki sağ bek Larsen'i solladı. Malmö'ye giden Larsen, Trabzonspor'da 1.5 sezonda çıktığı 62 resmi maçta sadece 1 asist yapabilmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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2 maç yeterli oldu
Meunier'in Trabzonspor macerası müthiş başladı. Fırtına'nın yeni transferi, ikinci yarısında oyuna dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında Eren Elmalı'ya çok kritik bir asist yapmıştı. Belçikalı yıldız, Hatayspor mücadelesine 11'de başlayıp, bu kez Trezeguet'nin golünde pası verdi. Meunier, 2 maçlık performansıyla asist anlamında kendisinden önceki sağ bek Larsen'i solladı. Malmö'ye giden Larsen, Trabzonspor'da 1.5 sezonda çıktığı 62 resmi maçta sadece 1 asist yapabilmişti.
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