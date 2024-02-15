DİĞER
2 maç yeterli oldu
Meunier'in Trabzonspor macerası müthiş başladı. Fırtına'nın yeni transferi, ikinci yarısında oyuna dahil olduğu Gençlerbirliği karşılaşmasında Eren Elmalı'ya çok kritik bir asist yapmıştı. Belçikalı yıldız, Hatayspor mücadelesine 11'de başlayıp, bu kez Trezeguet'nin golünde pası verdi. Meunier, 2 maçlık performansıyla asist anlamında kendisinden önceki sağ bek Larsen'i solladı. Malmö'ye giden Larsen, Trabzonspor'da 1.5 sezonda çıktığı 62 resmi maçta sadece 1 asist yapabilmişti.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.