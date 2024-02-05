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Penaltı isyanı

Bordo-mavili takım penaltı beklese de hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Ardından Beşiktaş’ın ilk golü geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Penaltı isyanı

Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten Arda Kardeşler tepkilerin odağında yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin galibiyetiyle sona eren maçın özellikle ilk yarısında yaşanan bir pozisyon büyük tepki çekti. 43. dakikada Svensson, Bardhi'ye sağ ayağıyla müdahalede bulundu ve formasında çekti. Bardhi ceza sahası içinde yerde kalırken bordo-mavili takımın futbolcuları pozisyon sonrası penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu. Ancak Kardeşler oyunu devam ettirdi.

POZİSYON PAYLAŞILDI

BU pozisyonun ardından Semih, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Eleştiriler Arda Kardeşler, derbinin VAR hakemi Alper Çetin üzerinde yoğunlaştı. Trabzonspor Kulübü de bu duruma anlık olarak tepki gösterdi. Devre arasında sosyal medya hesabından gerçekleştirilen ilk paylaşımda ilk yarı sonucu ve penaltı pozisyonunun görüntü görseli kullanıldı. Sonrasında 'ilk yarıdan kareler' başlıklı paylaşımda da yine aynı pozisyonun kare kare görüntüleri konuldu.

BÜYÜK TEPKİ

Trabzonspor Kulübü'yle birlikte bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyada hakem kararlarına tepki gösterdi. Binlerce mesaj paylaşılırken "Arda Kardeşler, Trabzonspor'u doğradı" şeklinde yorumlar yapıldı.

BOŞ 'VAR' ODASI

Maçın 43. dakikasında Jonas Svensson ceza sahası içinde Enis Bardhi'yi düşürdü ancak Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. VAR odasından da herhangi bir müdahale gelmeyince oyun devam etti. İlk yarının ardından pozisyonla ilgili X'ten iki paylaşım yapan Trabzonspor'un resmi sosyal hesabı karşılaşma sonunda da boş bir VAR odası koyarak tepkisini sürdürdü. Ekranlarda hakem Arda Kardeşler ve VAR'da görev yapan Alper Çetin'in görüntüleri dikkat çekti

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