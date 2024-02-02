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Forvet transferinde rota Belçika! İşte Fırtına'nın yeni golcüsü

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da forvet takviyesi için çalışmalar sürüyor. Sevilla’dan Rafa Mir’i kiralamak isteyen Fırtına, Valencia devreye girip fiyat artırınca rotasını Belçika'ya kırdı. İşte bordo-mavililerin peşinde olduğu o golcü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Forvet transferinde rota Belçika! İşte Fırtına'nın yeni golcüsü

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Trabzonspor sürpriz bir şekilde forvet transferi için arayışlara başlamıştı. Paul Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi, Umut Bozok'un da kadro dışı bırakılmasıyla birlikte elde tek forvet olarak Enis Destan kalan Trabzonspor ilk olarak Sevilla forması giyen Rafa Mir'e satın alma opsiyonlu kiralama teklif yaptı. Ancak bu transferde İspanya kulübü Valencia'nın da devreye girmesi ile fiyatların artmasından sonra Karadeniz devinin kurmayları, Belçika Jupiler Pro League takımı Molenbeek'te oynayan Mickael Biron'u gündemine aldı.

Kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Biron için Karadeniz devi, Molenbeek ile görüşmelere başladı. Martinik ve Fransa vatandaşı olan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 13 maçta 4 gollük katkı sağladı. Forvetin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.70 boyundaki futbolcu hızı ile göz dolduruyor. Son derece süratli ve çevik bir isim olan Biron, Martinik Milli Takım formasını 13 kez giydi ve fileleri 7 kez sarstı. Molenbeek'in KV Oostende'den 2.5 milyon euro'ya aldığı futbolcu, dengeli futboluyla dikkat çekti.

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