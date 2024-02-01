TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi!

Fırtına'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerin son hedefi ortaya çıktı.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor'un, Cezayirli sağ bek Youcef Atal için oyuncunun kulübü Nice'e resmi teklif yaptığı ifade edildi.

27 yaşındaki Atal, kariyerine JMG Algier takımında başladı. Sırasıyla Paradou, Kortrijk ve Nice takımlarında forma giydi. Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Atal, her iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...