Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'un, Cezayirli sağ bek Youcef Atal için oyuncunun kulübü Nice'e resmi teklif yaptığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:40 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:48
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'dan Youcef Atal hamlesi!

Fırtına'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerin son hedefi ortaya çıktı.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Trabzonspor'un, Cezayirli sağ bek Youcef Atal için oyuncunun kulübü Nice'e resmi teklif yaptığı ifade edildi.

27 yaşındaki Atal, kariyerine JMG Algier takımında başladı. Sırasıyla Paradou, Kortrijk ve Nice takımlarında forma giydi. Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Atal, her iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

DİĞER
‘İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın için yıllar tersine akmış gibi! Sosyal medya onu konuştu
Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın 11'i
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı!
YKS sınav ücretleri 2024
G.Saray'ın yeni transferi Serge Aurier kimdir?
ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi Trabzonspor ayrılığı TFF'ye bildirdi 17:18
F1'de ses getiren iddia! Hamilton... F1'de ses getiren iddia! Hamilton... 17:04
Aslan'da bir ayrılık daha! Bonservisi... Aslan'da bir ayrılık daha! Bonservisi... 16:41
Fırtına'dan Youcef Atal hamlesi! Fırtına'dan Youcef Atal hamlesi! 16:39
G.Saray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 16:36
Beşiktaş'ta Joe Worral'a teklif! Beşiktaş'ta Joe Worral'a teklif! 15:58
Daha Eski
F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisi sürüyor! 15:31
Kocaelispor Nijeryalı golcü ile anlaştı! Kocaelispor Nijeryalı golcü ile anlaştı! 15:06
Hatayspor'dan hücuma takviye! Hatayspor'dan hücuma takviye! 15:05
Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın 11'i Okan Buruk'tan yıldız isme kesik! İşte G.Saray'ın 11'i 15:03
G.Saray Samsunspor maçına hazır! G.Saray Samsunspor maçına hazır! 14:46
Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? Lecce - Fiorentina maçı ne zaman? 14:42