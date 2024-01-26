Pepe de geç gelecek

Afrika Kupası'nda mücadele eden Onuachu (Nijerya), Trezeguet'den (Mısır) sonra Pepe de dönüşünü uzattı. Fildişi Sahili en iyi üçüncü olarak son 16'ya kaldığı için 28 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanadın geri dönmesi de gecikmiş oldu.

SIRA BARDHI'DE

Kourbelıs ve Teklic'i Karagümrük'e kiralayan, Bakasetas'ı 1 milyon euro'ya Panathinaikos'a satan Trabzonspor'un bir sonraki adımı, Bardhi ile ilgili olabilir. Kuzey Makedonyalı 10 numarayı Arabistan ve Dubai'den bazı takımlar istiyor.

NUMANOĞLU YÖNETECEK

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Kasımpaşa maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu. Karadeniz devi, Yalova bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 1'er beraberlikle yenilgi aldı