Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen için bordo-mavililerden açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" dedi.