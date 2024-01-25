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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen için bordo-mavililerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hüseyin Türkmen’in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 23:32
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Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması!

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen için bordo-mavililerden açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" dedi.

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