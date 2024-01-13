Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.