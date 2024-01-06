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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta Burak Şeker düdük çalacak. Trabzonspor'da ve Ankaragücü'nde önemli eksikler bulunuyor. Mücadelede ev sahibi ekibin seyircisiz oynama cezası bulunuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:51
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ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemeyecek.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Moreira, Efkan, Ali, Morutan, Cephas, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Mendy, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

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