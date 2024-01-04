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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe'ye Milan kancası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Nicolas Pepe'ye talip oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe'ye Milan kancası!

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Trabzon'da Uğurcan Çakır ile Nicolas Pepe'nin ismi son dönemde sıklıkla transfer haberleriyle anılıyor. İtalyan gazeteleri önce Roma'nın Uğurcan Çakır'ı devre arasında kadrosuna katmak istediğini dile getirdi. Ardından Takvim'in La Gazzetta dello Sport'dan derlediği habere göre Milan, Nicolas Pepe'ye talip oldu. Her iki oyuncunun transferi için resmi girişimlerin devre arasında yapılacağı yazılsa da Trabzonsporlu kurmaylar şu ana kadar kendilerine bu konuda ulaşan herhangi bir teklifin bulunmadığını dile getirdi. Pepe, Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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