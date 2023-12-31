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Trabzonspor'da Elneny ile ilk temas!

Trabzonspor'da Mohamed Elneny gelişmesi yaşanıyor. Bordo-mavililer, Mısırlı futbolcuyla görüşmelerini sürdürürken oyuncu da Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. İşte transferin son detayları...TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor'da Elneny ile ilk temas!

Mutlaka bir merkez orta saha almayı planlayan Trabzonspor'un hedefinde tanıdık bir isim var: 'Mohamed Elneny.' Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı 31 yaşındaki dinamoyu istiyor. Kartal ile 36 maça çıkan Mısırlı ön libero, 1 kez fileleri sarsarken 4 de asist yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 1.79 boyundaki futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve beklentilerini sordu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 1.79 boyundaki yıldız için Arsenal yönetiminin kolaylık sağlaması bekleniyor. Mısırlı futbolcu da Trabzonspor'a gelmek istiyor. Taraflar arasında sıkı pazarlıklar var.

BU SEZON 1 DAKİKA OYNADI

Ancak ilk yapılan görüşmede Mısırlı yıldızın şu an kazandığı rakam olan 2 milyon 500 bin euro talep ettiği ve bu paranın Trabzonspor tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi. Alternatif isimlerle de görüşen bordo-mavili yönetimin orta saha için transferde belirlediği isimler arasındaki kararını yakın bir zaman içerisinde vermesi bekleniyor. Arsenal, Premier Lig'de bu sezon sadece 1 kez (1 dakika) oynayan Elneny ile yola kesinlikle devam etmek istemiyor. Rotasyonda bile kullanılmayan tecrübeli futbolcu artık İngiltere'ye veda hazırlıkları yapmaya başladı.

AVCI'YI ÖVMÜŞTÜ

Elneny, Beşiktaş'ta hocası olan Avcı'ya övgüler yağdırmıştı: "Hocamız Guardiola ve Klopp tarzı futbol oynatmaya, topa sahip olmaya çalışıyor. Uzun topu sevmiyor. Topu gereksiz yere kaybetmeyi sevmiyor. Kaybettiğimiz zaman en kısa zamanda o topu geri almaya çalışıyor. Hocamız topun arkasından koşmayı değil, topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bu durum benim de çok sevdiğim bir tarz."

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