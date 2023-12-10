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Anastasios Bakasetas: Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 21:26
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Anastasios Bakasetas: Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BAKASETAS'IN AÇIKLAMALARI:

Kaleye yakın olduğumda, uzak olduğumda şut atma fırsatım olunca çoğu maçlarda gol atabiliyorum. 10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum ama hiçbir zaman oynadığım mevkiden dolayı şikayetçi olmadım. Takımı her zaman kendimden üstte görüyorum. Kaleye daha yakın olan oyuncuların gol veya asist yapma olasılığı daha fazla ama ben asla bundan şikayet etmiyorum. Hangi bölgede oynarsam oynayayım en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Bizim adımıza önemli bir maç oldu. Üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz iç saha maçından iyi bir reaksiyon göstermek önemliydi. Yılın en iyi maçıydı bizim adımıza. Maçı domine ettik ve kazandık. Gaziantep kalecisini de tebrik ediyorum. Onun iyi performansı olmasa maç 6-7'ye giderdi. Maçı izleyenler de eminim keyif almışlardır.

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