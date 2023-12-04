Trabzonspor'a hakem engeli

Teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor dün mutlak galibiyet için Kayserispor karşısına çıktı. Ancak hakem Ümit Öztürk ve VAR odasındaki Alper Çetin'e takıldı. Papara Park'ta etkili bir futbol sergileyemeyen Karadeniz devinin 65. dakikada net penaltısı es geçildi. Trezeguet ceza alanı içinde topu almak isterken Gökhan Sazdağı tarafından yere indirildi. Ancak hem Öztürk hem Çetin pozisyonu es geçti, bordo-mavililerin net penaltısı güme gitti.

AVCI İLE İLK KAYIP

Fenerbahçe derbisinde de VAR'daki Mete Kalkavan skandal kararlar vermiş, Başkan Ertuğrul Doğan sert tepki göstermişti. Kayserispor, 88'de Bahoken'in golüyle kazanırken, Trabzonspor Abdullah Avcı ile ilk yenilgisini aldı. Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almamıştı. 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini elde etmişti. Ancak dün seri sona ermiş oldu.

Nicolas Pepe sakatlandı TRABZONSPOR'un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, sakatlanarak oyuna devam edemedi. 38. dakikada kasıklarında ağrı hissedince oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe, yerini Bakasetas'a bıraktı.