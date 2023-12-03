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Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI | Trabzon - Kayseri canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor. Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo mavililer taraftarı önünde 3 puan almak istiyor. Bu sezonun flaş takımlarında Kayserispor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 16:20
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Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI | Trabzon - Kayseri canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 14. haftada Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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