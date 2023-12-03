Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI | Trabzon - Kayseri canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 14. haftada Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Denswil Eren, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Trezeguet, Onuachu

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.