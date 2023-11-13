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21 yıl önce yazdığı mektup Trabzonspor'a ulaştı

Trabzonspor taraftarı Mehmet Ceylan’ın 21 yıl önce yazdığı ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılında verilmek üzere PTT’ye verdiği mektup Trabzonspor’a ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 14:22
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21 yıl önce yazdığı mektup Trabzonspor'a ulaştı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Mehmet Ceylan, PTT'nin 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Mektup' kampanyası kapsamında 17 Eylül 2002 tarihinde mektup kaleme aldı. 'En kötü Trabzon' başlıklı gazete kupürünün yer aldığı Ceylan'ın mektubu, Trabzonspor Kulübü'ne ulaştı. Ceylan, 2002-03 sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ile ilgili olarak şu satırlara yer verdi:

"Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı, inşallah kulübü ekonomik ve sportif açıdan daha başarılı kılmışsınızdır. Şampiyon olup Türkiye Kupası'nı alıp ve Avrupa'da başarılı bir hale gelmişsinizdir. Kulübü taraftarlara memnun etmişsinizdir. İnşallah yeniden yapılandırmışsınızdır. Kulübü Avrupa takımı yapmışsınızdır. Karadeniz Kaplanı, Her gün yendin Aslan'ı, Avladın Kara Kartal'ı, Kafesledin Sarı Kanarya'yı, Titretirsin Avrupa'yı. Teşekkürler ve başarılar."

Taraftardan gelen sürpriz mektup karşısında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, Mehmet Ceylan'ı Trabzon'da oynanacak bir Süper Lig maçına misafir olarak davet etti.

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