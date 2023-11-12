Pepe resitali!

Trabzonspor'a oynamadan geldiği için fiziksel bakımdan sıkıntı yaşayan Nicolas Pepe güçlendikçe kalitesini de göstermeye başlıyor. Henüz istenilen seviyede olmasa da teknik direktör Abdullah Avcı onun ritim kazanması için maksimum süreleri veriyor. Konyaspor maçında da 90 dakika sahada kaldı. Savunma katkısı beklentilerin üzerindyedi. Her topta rakip bekle birlikte geri gelerek takımının eksik kalmasını engelledi. Hücumda da çalımları, pasları, oyun görüşü ve yüksek tekniğiyle güzel bir futbol sergiledi. Her maç üzerine koyarak devam eden Pepe'nin milli aradaki özel çalışmalarla takım arkadaşlarının fiziksel seviyesini yakalaması bekleniyor. Böylece çok daha etkili olacak.

BANİYA'YA SON UYARI

Konya maçında rakibin attığı golde Baniya topu sırtı dönük Mehmet Can Aydın'a atmıştı. Çok sinirlenen Abdullah Avcı maç sonunda "O topun oraya atılmaması gerektiğini söylüyorum. Her anı yaşıyorum. Oyuncu da yaşayacak. Olmuyorsa bay bay. Futbol organizasyon oyunudur. Herkes buna uyacak" demişti.