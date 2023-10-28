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Trabzonspor'da Avcı düneme geçti! 15 günde...

Trabzonspor yeni bir dönemin kapılarını açtı. 15 günde 5 görüntülü analiz yaptıran başarılı teknik adam; savunma, hücum, geçiş oyunu gibi konuları takıma aktarıyor. Avcı, yeni sistemi ilmik ilmik takıma işliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da Avcı düneme geçti! 15 günde...

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra girdiği değişim sürecini sürdürüyor. 12 Ekim tarihinde ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam 15 günde talebelerine toplam 5 kez görüntülü analiz yaptırdı. En kısası bir saat süren analizlerde tüm maçları didik didik eden başarılı taktisyen, oyuncularına sahada alacakları pozisyonları, anlık değişimleri, takım savunmasının önemini, bireysel hataları ve alınabilecek bireysel sorumlulukların skoru nasıl olumlu yönde değiştirebileceğini örnekleriyle birlikte anlatıyor.

TEK BİR PAS BİLE ÇOK ÖNEMLİ

Avcı'nın toplantılarda en çok üzerinde durduğu konular arasında, "Küçük detaylar çok önemli. Bir pas tercihi dahi sonucu değiştirebilir", "Savunmayı da hücumu da birlikte yapmalısınız", "Geçiş oyunu sırasında 5-10 metre içerisinde alacağınız pozisyonlar çok büyük farklar yaratabilir", "Oyun planına sadık kalmak ve takım savunması yapmak önemli ancak sorumluluk almaktan kaçınmayın" gibi ayrıntılar olduğu öğrenildi. Takım kaptanlarından da arkadaşlarına yardımcı olmaları konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Avcı'nın, Karagümrük ile ilgili önce görüntülü sonra uygulamalı analizler yaptığı öğrenildi.

DEPLASMANDA 3 YENİLGİ

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

SIRA ARTIK DEPLASMANDA

İkinci dönemine Alanya galibiyetiyle başlayan Abdullah Avcı, Karagümrük'ü de devirip deplasman fobisini çözmek amacında. Bu sezon dış sahada 4 Süper Lig maçının 3'ünü kaybeden Karadeniz devi, sadece Kasımpaşa'yı yenebilmişti. Bjelica döneminde Trabzonspor deplasmanda çok kötü bir grafik çizdi. Her fırsatta "Kazanma alışkanlığı yakalamalıyız" diyen Avcı, Fatih Karagümrük mücadelesini çıkış noktası olarak görüyor. Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan ayrılmadan önce takımın başında çıktığı son 6 deplasman maçında (4 M, 2 B) 3 puan alamamıştı.

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