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Baka'yı eritti

Kariyerini hep forvet arkasında geçiren Yunan yıldızı 8 numarada kullanan Bjelica verimini düşürdü. Adana’da yine çok etkisiz kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Baka'yı eritti

Trabzonspor'a gelmeden önce hep 10 numara mevkisinde oynayan Anastasios Bakasetas, Nenad Bjelica yönetiminde farklı bir görev üstleniyor. Hırvat çalıştırıcı, Yunan futbolcuyu Enis Bardhi ile birlikte 8 numarada kullanıyor. Bu da tecrübeli hücum oyuncusunun verimini bir hayli düşürüyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Bakasetas, Adana Demirspor deplasmanındaki istatistikleriyle bu bölgeye uygun olmadığını bir kez daha gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu Adana'da 5 defa şut denedi. İsabet bulamadı. Maç boyunca kilit pas atamadı. 3 ortasında da topu arkadaşlarıyla buluşturamadı. Hiç top uzaklaştıramadı. Hava topu alamadı. 1 pas arası yapabildi. 3 top kaptı. 10 defa girdiği ikili mücadelelerin 5'inden galip ayrıldı.

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