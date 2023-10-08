Baka'yı eritti

Trabzonspor'a gelmeden önce hep 10 numara mevkisinde oynayan Anastasios Bakasetas, Nenad Bjelica yönetiminde farklı bir görev üstleniyor. Hırvat çalıştırıcı, Yunan futbolcuyu Enis Bardhi ile birlikte 8 numarada kullanıyor. Bu da tecrübeli hücum oyuncusunun verimini bir hayli düşürüyor. Bu durum rakamlara da yansıdı. Bakasetas, Adana Demirspor deplasmanındaki istatistikleriyle bu bölgeye uygun olmadığını bir kez daha gösterdi. 30 yaşındaki futbolcu Adana'da 5 defa şut denedi. İsabet bulamadı. Maç boyunca kilit pas atamadı. 3 ortasında da topu arkadaşlarıyla buluşturamadı. Hiç top uzaklaştıramadı. Hava topu alamadı. 1 pas arası yapabildi. 3 top kaptı. 10 defa girdiği ikili mücadelelerin 5'inden galip ayrıldı.