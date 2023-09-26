"Tek kuruş borç yok"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da Her Gün Spor adlı programda konuştu. 5 aylık başkanlık döneminin çok zorlu geçtiğini belirten Doğan, "Bugüne kadar gelen hamlelerle yaklaşık 80 milyon euro'ya yakın para soktuk kasaya. Geriye dönük futbolcu alacaklarını ve kulüplere bonservis borçlarının tamamını ödedik. Bunların hepsini kapattık. Geçen yılki sistemin yıkılmasının ana sebebi oyuncuların 4-5 ay maaş alamaması, çekilen ihtarlar, futbolcuların serbest kalma durumları vs... Sorunlar işi buraya getirdi" dedi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"

Doğan şöyle devam etti: "Şampiyonluk döneminde ise tam tersi, ayın 1'inde maaşlar yatıyordu. Zor günler geçirdik. Paraları ödeyemeseydik 80-90 milyon euro'luk maliyetlerle karşılaşabilirdik. Futbolcular serbest kalabilirdi. Bu tehlikeleri atlattık. Uçurumun kenarında gibi bir durum vardı. Taraftara doğru anlatmak lazım. Maaşını ödeyemeyeceğim kadroyu kurmanın manası yok. O kadronun sonu ödeyemeyeceğin maaşlardan dolayı serbest kalmalar, oluşacak maliyetler. Taraftar bunlara pek bakmaz. Ben olsam ben de bakmam" diye konuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORUZ"

Bir sonraki transfer dönemi için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Başkan Doğan, "Devre arası ve sezon sonu transfer dönemi için 2 ayrı senaryo hazırlandı. İbrahim bey, şu anda bu oyuncularla görüşmeleri gerçekleştirmeye başladı. Hocayla yaptığımız görüşmeler sonucunda takımı nasıl daha iyi ileri taşırız onun planlamalarını yapıyoruz. Elimiz çok daha rahat artık" dedi.

TARİHİ SPONSORLUK ANLAŞMALARI

"Futbol tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birini stadımızda yaptık. Bizim yine görüşme aşamasında olduğumuz, ciddi yerlere getirdiğimiz sponsorluk anlaşmaları da var. Yeni yılın başlarında devreye alacağımız konular var."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ"

Yıllar sonra kazanılan şampiyonluğa değinen Başkan Doğan, "Yıllarca özlem duyulan şampiyonluk sevinci vardı kutlamalarda Spontane gelişti. İnsanların çocuklarını, evlatlarını, Trabzonspor sevgisiyle nasıl büyüttüğünü hep beraber gördük. Bence dünyanın en büyük şehir takımı olmasından kaynaklı bir durum. Bu bizim için aşk, sevda... İsmini nasıl koyarsanız koyun. Trabzonspor bizim için gerçekten bir sevda" ifadelerini kullandı.