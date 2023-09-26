Haberler Trabzonspor "Tek kuruş borç yok"

"Tek kuruş borç yok"

“Kasaya 5 ayda 80 milyon euro’ya yakın para soktuk. Geriye dönük oyuncu alacaklarını ve kulüplere olan bonservis borçlarının hepsini ödedik. Mali yapımızı güçlendiriyoruz.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 06:50
"Tek kuruş borç yok"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da Her Gün Spor adlı programda konuştu. 5 aylık başkanlık döneminin çok zorlu geçtiğini belirten Doğan, "Bugüne kadar gelen hamlelerle yaklaşık 80 milyon euro'ya yakın para soktuk kasaya. Geriye dönük futbolcu alacaklarını ve kulüplere bonservis borçlarının tamamını ödedik. Bunların hepsini kapattık. Geçen yılki sistemin yıkılmasının ana sebebi oyuncuların 4-5 ay maaş alamaması, çekilen ihtarlar, futbolcuların serbest kalma durumları vs... Sorunlar işi buraya getirdi" dedi.

"BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTIK"

Doğan şöyle devam etti: "Şampiyonluk döneminde ise tam tersi, ayın 1'inde maaşlar yatıyordu. Zor günler geçirdik. Paraları ödeyemeseydik 80-90 milyon euro'luk maliyetlerle karşılaşabilirdik. Futbolcular serbest kalabilirdi. Bu tehlikeleri atlattık. Uçurumun kenarında gibi bir durum vardı. Taraftara doğru anlatmak lazım. Maaşını ödeyemeyeceğim kadroyu kurmanın manası yok. O kadronun sonu ödeyemeyeceğin maaşlardan dolayı serbest kalmalar, oluşacak maliyetler. Taraftar bunlara pek bakmaz. Ben olsam ben de bakmam" diye konuştu.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORUZ"

Bir sonraki transfer dönemi için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Başkan Doğan, "Devre arası ve sezon sonu transfer dönemi için 2 ayrı senaryo hazırlandı. İbrahim bey, şu anda bu oyuncularla görüşmeleri gerçekleştirmeye başladı. Hocayla yaptığımız görüşmeler sonucunda takımı nasıl daha iyi ileri taşırız onun planlamalarını yapıyoruz. Elimiz çok daha rahat artık" dedi.

TARİHİ SPONSORLUK ANLAŞMALARI

"Futbol tarihinin en önemli sponsorluk anlaşmalarından birini stadımızda yaptık. Bizim yine görüşme aşamasında olduğumuz, ciddi yerlere getirdiğimiz sponsorluk anlaşmaları da var. Yeni yılın başlarında devreye alacağımız konular var."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ"

Yıllar sonra kazanılan şampiyonluğa değinen Başkan Doğan, "Yıllarca özlem duyulan şampiyonluk sevinci vardı kutlamalarda Spontane gelişti. İnsanların çocuklarını, evlatlarını, Trabzonspor sevgisiyle nasıl büyüttüğünü hep beraber gördük. Bence dünyanın en büyük şehir takımı olmasından kaynaklı bir durum. Bu bizim için aşk, sevda... İsmini nasıl koyarsanız koyun. Trabzonspor bizim için gerçekten bir sevda" ifadelerini kullandı.

DİĞER
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? Mevlid Kandili ne zaman, bugün mü? 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Mevlit Kandili tarihi!
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada hangi konular var?
Aslan'ın zirve hesabı! İşte Buruk'un 11'i
4 yıldız boşa çıkıyor! F.Bahçe'de ayrılık kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı!
Deprem mi oldu 26 Eylül 2023 son dakika
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023 RESİMLİ 🌹 | Dualı, Hadisli Mevlid Kandili mesajları 🤲
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica maçı verdi Bjelica maçı verdi 00:40
Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o Süper Lig tarihine geçti! Zirvedeki 2 isimden birisi o 00:34
Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi Alex varsa sorun yok! Hakkındaki tartışmaları bitirdi 00:24
12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 12'de 12 yapmıştı! Icardi 4 gol daha atarsa... 00:19
Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım Nenad Bjelica: Bu tip şeylerin olmaması lazım 00:13
Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! Volkan Demirel: 1 dakika bile düşünmedim! 00:13
Daha Eski
Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! Trabzonspor 90+7'de yıkıldı! 00:13
Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... Volkan Demirel seriyi sürdürdü! 27 maçta... 00:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:13
Grabara'ya ceza verilecek mi? Grabara'ya ceza verilecek mi? 00:13
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu! 00:13
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 00:13